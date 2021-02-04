Antrikot yiyenlerin yaptığı menemen hesabı böyle olur
Yalanlarıyla meşhur Sözcü’nün yavru algı bülteni ve antrikot yiyenlerin gazetesi Korkusuz, menemen üzerinden algı oluşturmaya kalkıştı.
Muhalif basın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının doğru olmadığı yalanını ortaya atarak hükümeti gereksiz ithamlarla zan altına bırakmaya çalışıyor.
Ekonomideki dalgalanmayı fırsat bilerek hükümete saldıran muhalifler, TÜİK’in yüzde 14,97 olarak açıkladığı enflasyonun gerçekte yüzde 36 olduğunu ileri sürüyor.
Sözcü’nün yan gazetesi Korkusuz, bu yalanı manşete taşıyarak menemen üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı.
“TÜİK enflasyonu %14,97, menemen enflasyonu %36” denilen haberde, “Menemene ekmek bandırıp yemek zorlaştı.” ifadesi kullanıldı.
Özellikle 31 Mart seçiminden sonra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun antrikot yalanına arka çıkan Korkusuz gibi muhaliflerin menemen üzerinden fakirlik edebiyatı yapmaya kalkışması, AK Parti karşıtlığında her türlü yalan ve iftirayı meşru gören CHP basınının içinde bulunduğu içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.