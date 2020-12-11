Antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, antrenörlük temel eğitimi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020 Gençlik ve Spor Bakanlığı Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı sonuçlarının açıklandığı ilan edildi.
Açıklamada, "Sonuçlara yönelik itirazları 12 Aralık saat 23.59'a kadar aday işlemleri sistemi üzerinden yapabilirsiniz." denilirken, sonuçlara "http://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" adresinden bakılabilecek.