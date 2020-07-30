Antrenör Eddie Newton'dan Trabzonspor'a önemli katkı
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından iki maçlık göreve getirilen Newton yönetiminde bordo-mavililer, ligi ikinci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10 yıl sonra müzesine götürdü
TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, İngiliz antrenör Eddie Newton yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanarak önemli galibiyetlere imza attı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı, 2 maçlık dönemde takımına önemli katkı sağladı.
Newton ile ligde Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenen Karadeniz ekibi, ligi ikinci sırada tamamlamayı başardı.
İttifak Holding Konyaspor yenilgisi sonrası üçüncü sıradaki Demir Grup Sivasspor ile puan farkının 2'ye inmesinin ardından bordo-mavililer, tehlikeye giren sıralamasını Kayserispor galibiyetiyle korumuş oldu.
Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u da 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi.
Böylelikle İngiliz çalıştırıcı, iki maçlık döneminde takımının ligi ikinci bitirmesini sağlayıp, kupa mutluluğu yaşattı.
- 10 yıllık hasrete son verdi
Trabzonspor'da 10 yıllık kupa hasreti Newton döneminde sona erdi.
En son 2009-2010 sezonunda teknik direktör Şenol Güneş döneminde, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren bordo-mavililerde, Newton idaresinde bu hasret dindi.
- Kupa şampiyonu 2. yabancı çalıştırıcı
Tarihinde 15. kez Türkiye Kupası finali oynayan ve 9. kez adını zirveye yazdıran Trabzonspor'da Eddie Newton, bu başarıya ulaşan 2. yabancı çalıştırıcı oldu.
Trabzonspor, 1991-92 sezonunda Belçikalı teknik direktör Urbain Breams yönetiminde kupayı kazanmıştı.