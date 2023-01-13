Antonio Tajani: Türkiye ile yakınlaşmak istiyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tajani, İtalya ile Türkiye arasındaki dayanışmayı göstermek istediklerini ve mevkidaşı Çavuşoğlu ile uzun bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Bir görüş birliğimiz var. Özellikle düzensiz göçmenlik konusuna baktığımızda, Libya konusunda gene bir görüş birliğimiz var. Balkanlar konusunda aynı şekilde ve adil bir barışta Ukrayna’da özlediğimiz bir konu" dedi.

Göçmenlik konusunda İtalya ve Türkiye'nin benzer ve önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Tajani, İtalya’ya Libya‘dan Akdeniz'den Tunus'tan Balkanlar'dan kaçak göçmenlerin geldiğini dile getirerek, "Türkiye’den çok fazla gelen yok açıkçası, inanılmaz bir kontrol var sizlere bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Türk yetkililere teşekkür ederim en içten duygularımla Türkiye’den geliş yok" ifadelerini kullandı.

Tajani, yasa dışı göçün herkesi ilgilendirdiğini vurgulayarak, terör örgütlerinin özellikle Afrika’da etkili olmaya başladıklarını ve göç konusunda işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

İtalya'ya gelen göçmenleri önlediği için Türk hükümetine teşükkür eden Tajani, "Bu konudaki çalışmalarımızı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. 4 milyon kişiyi Suriye’den gelen insanları ağırladı Türkiye, bu vesileyle de Türkiye’ye teşekkür etmemiz lazım. Aslında Avrupa Birliği’nin bu büyük gayreti desteklemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tajani, Türkiye ve İtalya'nın Libya konusunda ortak bir görüşe sahip olduğunu kaydetti. Libya'da bir istikrarın sağlanması gerektiğini kaydeden Tajani, iki NATO üyesi Türk ve İtalyan askerlerinin Kosova’da, Sırbistan’da ve Balkanlar'da görev yaptığını hatırlattı.

Çavuşoğlu ile Ukrayna üzerine de konuştuklarını belirten Tajani, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresindeki çatışmalarının sonuçlarının tehlikeli olabileceğini söyledi.

Tajani, Türkiye'nin Tahıl Koridoru anlaşmasındaki rolüne değinerek, "Sosyal bir takım gerilimler azaltıldı aynı şekilde göçmen hareketi de azaltıldı, gene sizlerin bu arabuluculuğu sayesinde bir tahıl anlaşması gerçekleşti, yani Türkiye çok önemli bir arabuluculuk hizmeti gerçekleştirdi ve aynı zamanda esir takasında da çok önemli bir adım attı" dedi.

Tajani, 2022'deki ticaret hacminden memnun oldukların, iki ülke arasında 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi olduğunu aktardı.

"Libya'da her iki ülkede birlikte çalışma kararı aldık"

Tajani, Akdeniz'de istikrar için Türkiye ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Libya'daki seçimler konusunda birlikte çalışma kararı aldıklarını kaydeden Tajani, "Libya'da seçimlerin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu konuda girişimlerimizi artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, "İtalya, Akdeniz'in bir mezarlığa dönüşmesini engellemeye çalışıyor" diye konuştu.

"Biz Türkiye ile 360 derece yakınlaşmak istiyoruz" diyen Tajani, ülkesinin enerji konusunda çalışmalarının bulunduğunu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de özgür bir seçime sahip olması gerektiğini söyledi.