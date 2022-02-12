Antioksidan nedir, antioksidan besinler nelerdir? Evde antioksidan içeceği nasıl hazırlanır?

Özellikle hastalıklara karşı savaşabilmek için sıkça adından söz edilen antioksidan, hem vücut hücrelerinden üretilen, hem de gıdalardan elde edilebilen kimyasal bir madde. Hücrelerin dış etkenlerden korunması ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmeleri için antioksidan son derece önemlidir.

Antioksidan nedir ne işe yarar?

Antioksidan; vücudun çevresel ve diğer basınçlara reaksiyon olarak ürettiği dengesiz moleküller ve serbest radikallerin neden olduğu hücrelerin zarar görme durumunu önleyen veya yavaşlatan maddedir.

Antioksidan bağışıklık sistemini koruyor. Antioksidan içecekleri evde hazırlamak mümkün.

Evde antioksidan nasıl hazırlanır?

Antioksidanlar kansere karşı korurken zayıflamaya yardımcı olurlar.

Evde antioksidan içeceği hazırlama

Malzemeler

1/4 bardak taze ananas

1/2 portakal

1/2 mandalina

1 dilim elma

1/2 muz

Evde antioksidan içeceği nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yıkayın, kabuklarını soyun ve doğrayın. Hepsini miksere ekleyin ve bir dakika boyunca yüksek hızda karıştırın. Gerekirse karışımı kolaylaştırmak için biraz su ekleyin. Biraz buz ekleyip hemen tüketin.

Antioksidan deposu süper besinler

Ispanak: Alpha lipoik asit ve luteinden zengin ıspanak, bu iki güçlü antioksidan bileşeni sayesinde cildi yaşlanmaya karşı büyük oranda korur.

Yeşil çay: Güçlü bir antioksidan olan yeşil çay içerdiği polifenoller sayesinde cildi serbest radikallerden ve oksidatif hasardan korur.

Likopen: Cildin özellikle hoşlandığı antioksidanlardan biri de likopendir. Likopen en çok domateste ve domatesten elde edilen ürünlerde bulunur. Ayrıca karpuz, pembe greyfurt, kayısı ve kiraz da likopen açısından zengin meyveler arasında yer alır.

Böğürtlen: Antioksidan deposu böğürtlenin yanına kırmızı üzüm, kızılcık, çilek, kiraz, mürdüm eriği gibi kırmızı meyveleri de eklemek gerekir.

Bitter çikolata: Ciltteki kan akışını düzenlemeye yardımcı çok güçlü bir antioksidan içeriğe sahip olan bitter çikolata kalp, damar ve beyin sağlığını koruyan flavonoid ve antioksidanlarla dolu bir yiyecektir.

Çilek: C vitamini bağ dokusunu ve kolajen yapımını hızlandırarak cildin genç kalmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde ışıltılı bir cilt vadetmesinin yanı sıra cildi güneş hasarından da korur.

Nar ve nar suyu: Yüksek antioksidan içeriğiyle nar “süper besin” olarak da adlandırılmaktadır. Genişlemiş damarların görünümlerini azaltarak cildin daha sağlıklı görünmesini yardımcı olur.

Antioksidan faydaları

Antioksidan, vücutta üretilen veya gıdalardan sağlanan ve hücre hasarlarını önleyen bileşiklerdir. Serbest radikalleri temizler ve oksidasyonun neden olduğu hasarı azaltırlar. Birçok gıdada bulunur aynı zamanda diyet takviyesi olarak da mevcuttur.