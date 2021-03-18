Koronavirüs salgınıyla birlikte yaşamlarımıza daha önce çok fazla kullanmadığımız terimler yerleşmeye başladı. Bunlardan biri de ‘antikor’ oldu. Hastalığı atlatanlar ya da aşı olanlarda koronavirüse karşı antikor oluşuyor. Son dönemde aşı olanlar vücutlarında antikor oluşup oluşmadığını nereden öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, antikor testi yaptırmak gerekli mi?

Antikor nedir?

Vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın çıkardığı bir madde.

Antikor testi nerede nasıl yapılıyor? Antikor testi yaptırmak zorunlu mu?

Türkiye’de 12 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. Aşı olanlar antikor seviyelerinin ölçülmesi gerekip gerekmediğini araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, açıklamalarda bulundu.

Savaşçı, “Bu tamamen bilim dışı ve gereksiz bir uygulama. Halkımız 'benim antikorum 3, seninki 5, korur mu korumaz mı' diye antikor ve test peşinde koşmasın; sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım. Bu dönemde ne yazık ki çok gördük aşıyı yaptırıp maskeyi çıkartanları. Birinci aşıdan sonra çok rahatsızlanan sağlık çalışanı da oldu; çünkü çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz. Antikoruna baktırıp insanlar tedbirleri bırakırsa, bu antikorların ne kadar koruyucu olduğu bilinmeyebilir, bir de doğru teknikte çalışıldı mı, koruyucu antikor muydu bunlar hep bir soru işareti. Dolayısıyla, 'benim antikorum yüksek, ben her ortama gireyim, eğlenceme gideyim, maskemi de takmayayım' gibi yanlış bir düşünceye kapılmasınlar. Ben BioNTech aşısı olmuştum, antikoruma baktırmadım, koruduğunu düşünsem de maskemi, mesafemi asla aksatmıyorum, her ortamda maske takıyorum” dedi.