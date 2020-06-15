Antikor testi nedir, nerede nasıl yapılır? Antikor testi kimlere yapılır?

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), corona virüs (Covid-19) ile mücadele için başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit etmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK’in belirlediği adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Covid-19 testini gerçekleştiriyor. Kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve TÜİK ülke genelinde 153 bin hanede bu testleri gerçekleştiriyor. İstanbul’da ise 8 bin 118 hane için filyasyon ekipleri oluşturuldu.

Antikor testi nedir?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle corona virüsü geçirdiğini gösteriyor.

Antikor nedir?

Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir.

Antikor testi kimlere yapılacak?

Prof. Dr. Özkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu kapsamda "Türkiye'de 150 bin haneye ulaşacağız" açıklamasını anımsatarak, "Sağlık personelimiz 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçiliyor. Kişiye bir kaç tane soru sorulup, ardından bizim PSR testi dediğimiz burundan kültür alıp, hasta olup olmadığı testi yapılacak. Biraz da kan örneği alıp antikor bakılacak. Bu antikor da bize hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek" dedi.