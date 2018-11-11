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Antik Mısır'ın kutsal böceği, mumyalanmış halde bulundu

Mısır'da sürdürülen arkeolojik kazılarda,kutsal Scarabaeus sacer'in (gübre böceği) mumyasının da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 14:53
Antik Mısır'ın kutsal böceği, mumyalanmış halde bulundu

Mısır'ın Giza kentindeki arkeolojik sit alanında, Heliopolitan inancında sabah güneşi tanrısı Khepri'nin sembol böceğinin mumyası bulundu.

Sakkara arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmaları sonucu, aralarında kadim Mısırlıların kutsal kabul ettiği Scarabaeus sacer'in (gübre böceği) mumyasının da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ortaya çıkarıldı.

Söz konusu keşfin kamuoyuna duyurulması için sit alanında düzenlenen basın toplantısına Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Özel bir kanalda yayınlanan basın toplantısında Veziri, böceğin mumyasının Mısır'da ve dünyadaki en ender keşiflerden biri olduğunu belirtti.

Dünyadaki diğer müzelerle irtibata geçip ellerinde böyle bir mumya olup olmadığını sorduklarını söyleyen Veziri, "İrtibata geçtiğimiz müzeler bize, ellerinde böceğe ait mumya değil tabut olduğu bilgisini verdi." dedi.

Veziri, 10 Nisan'da başlayan kazı çalışmaları sonucu, bir sandık içinde 200 Scarabaeus sacer, başka bir sandık içinde mumyalanmış 2 Scarabaeus sacer, mumyalanmış kediler, mumyalanmış bir kobra yılanı ile Firavunların ölüler kitabından bahseden papirüs kağıtları bulduklarını kaydetti.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Anani ise aynı bölgede bir aslan heykeli ve mumyalanmış kedilerin yanı sıra 7 Firavun mezarı bulunduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 14:53
  1. Mısır
  2. Giza
  3. Sakkara arkeolojik sit alanı
  4. Scarabeus Sacer
  5. Gübre Böceği
  6. Mısırlıların kutsal böceği
  7. Antik Mısır
  8. Mumyalama
  9. Arkeolojik kazılar

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