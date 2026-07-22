Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı çıktı

Tarih, arkeoloji, kültür ve medeniyet araştırmalarına odaklanan Antik Dergisi, ikinci sayısında okuyucularını Doğu Akdeniz’in kadim coğrafyası Kıbrıs’a uzanan kapsamlı bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Tamamı Kıbrıs temasına ayrılan özel sayı, akademik araştırmaları, özgün makaleleri ve zengin görsel içeriğiyle raflardaki yerini alırken, adanın binlerce yıllık geçmişini çok yönlü bir bakış açısıyla ele alıyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini Ayşenut Atak’ın yaptığı ve dijital olarak yayımlanan Antik Dergisi’nin “Kıbrıs Özel Sayısı”, yalnızca bir tarih dergisi olmanın ötesine geçerek Kıbrıs’ın medeniyetler tarihi içerisindeki yerini, kültürel mirasını, arkeolojik zenginliğini ve jeostratejik önemini disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendiren kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor. Alanında uzman akademisyenler, tarihçiler ve araştırmacılar tarafından hazırlanan makaleler, okuyucuyu adanın binlerce yıllık serüveninde ayrıntılı bir keşfe çıkarıyor.

Derginin bu özel sayısında Kıbrıs’ın tarih öncesi dönemlerinden başlayarak Geç Tunç Çağı, Antik Çağ, Roma, Bizans, Lusignan, Venedik ve Osmanlı dönemlerine uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunuluyor. Kıbrıs’ın yalnızca bir ada devleti değil, Doğu Akdeniz’in ticaret yollarını kontrol eden, farklı uygarlıkları bir araya getiren ve yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir merkez olduğu bilimsel veriler ışığında ortaya konuluyor.

Özel sayının dikkat çeken bölümleri arasında, Hitit İmparatorluğu ile Alaşiya Krallığı arasındaki diplomatik ilişkiler, Geç Tunç Çağı’nda Doğu Akdeniz ticaret ağları, Kıbrıs’ın bakır üretiminin dünya tarihindeki etkisi ve adanın uluslararası ticarette üstlendiği kritik rol ayrıntılı biçimde inceleniyor. Arkeolojik bulgular ve tarihî belgeler eşliğinde hazırlanan çalışmalar, Kıbrıs’ın yalnızca bölgesel değil, küresel tarih açısından da taşıdığı önemi gözler önüne seriyor.

Dergide ayrıca Bizans döneminde Kıbrıs’ın siyasi ve dini yapısı, İslam-Bizans ilişkilerindeki konumu, Osmanlı hâkimiyetinin adaya kazandırdığı mimari ve sosyal dönüşüm ile günümüze ulaşan kültürel miras unsurları da kapsamlı şekilde ele alınıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen eserler, camiye dönüştürülen tarihi yapılar, vakıf kültürü, şehirleşme ve mimari gelişim üzerine hazırlanan araştırmalar, okuyucuya Kıbrıs’ın çok katmanlı tarihini bütüncül bir perspektifle sunuyor.

Kıbrıs’ın yalnızca siyasi gelişmeler üzerinden değerlendirilmesinin eksik kalacağını ortaya koyan Antik Dergisi, adanın kültürel çeşitliliğine, dini yapısına, sanatına, mimarisine, gündelik yaşamına ve toplum hafızasına ilişkin özgün çalışmalara da geniş yer veriyor. Böylece okuyucular, Kıbrıs’ın tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluşma noktası olarak nasıl şekillendiğini ve bu zengin mirasın günümüze nasıl ulaştığını ayrıntılarıyla inceleme fırsatı buluyor.

Akademik titizlikle hazırlanan makaleler, sade ve akıcı anlatımı sayesinde yalnızca akademisyenlere değil; tarih meraklılarına, öğrencilere ve kültürel mirasa ilgi duyan geniş bir okuyucu kitlesine de hitap ediyor. Her makale, arşiv belgeleri, arkeolojik veriler, haritalar ve görsellerle desteklenerek okuyuculara hem bilgi hem de görsel zenginlik sunuyor.

Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı’nın öne çıkan yönlerinden biri de güncel tartışmalardan uzak, tamamen bilimsel yöntem ve akademik kaynaklar doğrultusunda hazırlanmış olması. Dergi, ideolojik yaklaşımlar yerine tarihî belgeler, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmaları esas alarak Kıbrıs’ın geçmişini objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor.

Tarih yayıncılığı alanında nitelikli içerikleriyle dikkat çeken Antik Dergisi, her sayısında belirli bir tema etrafında hazırladığı kapsamlı dosyalarla akademik bilgi ile genel okuyucu arasında güçlü bir köprü kuruyor. Kıbrıs’a ayrılan bu özel sayı da, adanın geçmişini farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla ele alarak, hem bilim dünyasına hem de tarih meraklılarına önemli bir başvuru kaynağı sunuyor.

Kıbrıs’ın binlerce yıllık medeniyet birikimini sayfalarına taşıyan Antik Dergisi’nin bu özel sayısı; tarihî olayları, arkeolojik keşifleri, kültürel mirası ve medeniyetlerin bıraktığı izleri derinlemesine inceleyen zengin içeriğiyle koleksiyon değeri taşıyan yayınlar arasındaki yerini alıyor. Geçmişi anlamanın bugünü doğru yorumlamanın en önemli anahtarı olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanan dergi, Kıbrıs’ın tarih sahnesindeki rolünü yeniden keşfetmek isteyen herkese kapsamlı bir okuma deneyimi sunuyor.

Bilimsel dergicilik anlayışını özgün içeriklerle buluşturan Antik Dergisi’nin Kıbrıs Özel Sayısı, tarihin derinliklerine uzanan güçlü dosyaları, akademik makaleleri, dikkat çekici görselleri ve zengin içeriğiyle tarih ve kültür yayıncılığına önemli bir katkı sunarken, Kıbrıs’ın kadim hafızasını gelecek nesillere aktarma misyonunu da başarıyla yerine getiriyor.