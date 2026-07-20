Cevdet Yılmaz’dan dünyaya 52. yıl dönümü mesajı: Şanlı bayrak Beşparmak’ta ilelebet dalgalanacak, Kıbrıs asla Rum adası olmayacak!

Yılmaz, "Gençlerimizin bilimde, sporda, sanatta ve teknolojide dünyayla buluşması için Anavatan Türkiye bütün kurumlarıyla yanlarında olacağız. Güçlü ve müreffeh Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni nesillerin bilgi, emek ve başarılarıyla yükselecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini ve gelecek hedeflerini kendi meselesi olarak gördüğünü belirten Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek amacıyla 9 Nisan 2026 tarihinde imzalanan 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm, eğitim, teknoloji ve dijitalleşmeyle öne çıkması, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz’de güçlü bir istikrar ve refah merkezi hâline gelmesi için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Gelecek dönemde çok daha önemli projelere ve başarılara imza atılacağını aktaran Yılmaz, "Geçmişte nasıl ki su ihtiyacını Asrın Projesi ile karşıladıysak, KKTC’ye temiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak doğal gaz imkanı sağlamaktan, sağlığa, eğitime, ulaştırmaya ve bilişime uzanan geniş bir yelpazede kalkınma mücadelemizi sürdüreceğiz. Kıbrıs Türkü’nün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye’nin güçlü desteğiyle Kıbrıs Türkü halkı, kendi vatanında ve şanlı bayrağının altında hürriyet, refah ve güven içinde yaşamaya devam edecektir" dedi.