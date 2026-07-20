Cevdet Yılmaz’dan dünyaya 52. yıl dönümü mesajı: Şanlı bayrak Beşparmak’ta ilelebet dalgalanacak, Kıbrıs asla Rum adası olmayacak!

Bölgede yaşanan gerilimleri fırsata çevirerek Kıbrıs’ı yeni askeri oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerinin dikkatle takip edildiğini ifade eden Yılmaz, "Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de kınıyor ve yok hükmünde sayıyoruz. Dün silah zoruyla yapamadıklarını bugün Doğu Akdeniz’de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir" dedi. Kıbrıs’ın bölgesel rekabetlerin merkezine çekilmesinin, taraflardan hiçbirine güvenlik sağlamayacağını ve yıllardır korunan istikrarı tehlikeye atacağını vurgulayan Yılmaz, "Türkiye’nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü’nün haklarının ve Doğu Akdeniz’deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Anavatan ve Garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olmaya devam edecektir" dedi. Kıbrıs müzakerelerine değinen Yılmaz, "1968’den 2017’ye kadar devam eden müzakereler, Rum tarafının yönetimi ve zenginlikleri paylaşmaya, Kıbrıs Türkü’nü eşit ortak olarak kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türkü’nü yok sayan kararları ve Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi, çözümsüzlüğü besleyen bu yaklaşımı daha da güçlendirmiştir. Kendi prensiplerini çiğneme pahasına Rum kesimini tam üye kabul eden AB, sorunun adil bir tarafı olma vasfını da yitirmiştir. Barış için üzerine düşeni yerine getiren Kıbrıs Türkü halkı ise haksız izolasyonlara ve ambargolara maruz bırakılmıştır. Aynı sonuçsuz tartışmalarla daha fazla zaman kaybetmek istemiyor, enerjimizi Kıbrıs Türkü’nün geleceğine yöneltmek istiyoruz" diye konuştu.