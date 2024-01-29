Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, psikiyatri ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmaması konusunu değerlendirdi. Psikiyatri ilaçlarının alt gruplarının bulunduğunu ve adı en sık duyulan antidepresan ilaçlarının depresyon tedavisinde kullanıldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Şizofreni hastalığında kullanılan antipsikotikler, psikoz tedavisinde kullanılır. Duygu durum düzenleyicileri duygu durum bozukluklarında kullanılır. Anksiyolitikler, kaygı bozukluğunda kullanılır.” dedi.

Antidepresanlar bağımlılık yapar mı?

“Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmazlar.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Antidepresan ilaçların uzun süre kullanılması gerekebilir. Danışanların ilaçları kontrolsüzce kendilerinin kesmeleri, yan etkilere sebep olur ve kişi yaşadığı bu durumu bağımlılık olarak tanımlayabilir. Bu bağımlılık değildir, yan etkidir. Doktor kontrolünde, bir plan dahilinde antidepresanların bırakılması gerekir.” şeklinde konuştu.

Gelişigüzel kullanılan anksiyolitikler bağımlılık yapabiliyor

Antipsikotik ilaçların da şizofreni, duygu durum bozuklukları gibi durumlarda kullanıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, bu ilaçların da bir plan dahilinde kademeli bir şekilde bırakılması gerektiğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, anksiyolitiklerin kaygı bozukluğu gibi bazı hastalıklarda hızlı yanıt alınmasını sağlayan ilaçlar olduğunu kaydederek, “Anksiyolitik ilaçlar doktor kontrolü olmadan, kişilerin ‘kafasına göre’ kullanılması sonucu bağımlılık yapabilir ve dozlar giderek artar. Bu ilaçlar artık doktor reçete ederse eczanelerden alınabiliyor. Bu durum kontrolsüz kullanımın önüne geçiyor. Anksiyolitik ilaçlar genelde bir iki ay kullanılır.” dedi.

Hekim kontrolünde genellikle altı aylık, bir yıllık planlar dahilinde kullanılır

“Psikiyatri ilaçları ömür boyu kullanılmaz. Hekim kontrolünde genellikle altı aylık, bir yıllık planlar dahilinde kullanılır.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, bazı hastalarda daha uzun süre kullanılabileceğini ve bu durumun mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerektiğini kaydetti.

Kişi ilacı kendi kararı ile bırakmamalı

Psikiyatri ilacı bırakılınca ne olacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dr. Öğr. Üyesi Alptekin Çetin, “Bazı yan etkiler olabilir, bunlar kişinin kendisini depresif hissetmesine sebep olabilir, uykusuzluk durumu yaşanabilir. Bu yan etkiler normaldir. Kişi ilacı kendi kararı ile bırakmamalıdır. Yan etkilerin normal şekilde gözlemlenmesi için doktor kontrolünde planlı bırakılmalıdır.” dedi.

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