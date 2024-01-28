Antidepresan satışı artık aşırı arttı! Türkiye haritası! 3 etken: Pandemi hastalıkları, deprem, ekonomi! İşte sebebi

Türkiye’de son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 75 arttı. Uzmanlar bu artışı; pandemi, deprem ve ekonomik sorunların etkisine bağlıyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre; Türkiye’de depresif bozukluklar, kaygı ve takıntıya giden obsesif kompülsif bozukluklar, dikkat eksikliği gibi birçok sebeple kullanılan ve sadece hekim reçetesiyle alınabilen antidepresan kullanımı her geçen yıl artıyor.

Öyle ki son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 75 artış gösterdi. 2013’te 37 milyon 258 bin 388 kutu antidepresan satılırken bu sayı 2023’te 65 milyon 451 bin 831 kutuya yükseldi. 2022’den 2023’e geçerken de yüzde 9’luk bir yükseliş oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal artışı şu şekilde açıklıyor: "Hastalarda karşılaştığımız temaların değişimi aslında ülke olarak geçtiğimiz süreçleri yansıtıyor. Örneğin, pandemiden sonra sağlık kaygıları yüzde 50 arttı.

Deprem felaketinden önce, deprem korkusuyla ilgili sorunları bin hastadan 1’inde görürken, şimdi 10 hastadan 1’inde görmeye başladık. Deprem korkusuyla artık ilkokul çağında çocuklarda bile karşılaşılıyor. Ekonomik sorunların yarattığı kaygı da yadsınamayacak bir oranda. Hastalarda gördüğümüz ekonomik kaygı teması iki kat artış gösterdi."

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