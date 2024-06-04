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Kadın - Aile Antibiyotikleri unutturacak meyve! Tüketenler hastalık nedir bilmiyor! Doğru beslenme: Bilmediğiniz şeyler
Kadın - Aile

Antibiyotikleri unutturacak meyve! Tüketenler hastalık nedir bilmiyor! Doğru beslenme: Bilmediğiniz şeyler

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:26:00 - 2024-06-04 18:33:02
Antibiyotikleri unutturacak meyve! Tüketenler hastalık nedir bilmiyor! Doğru beslenme: Bilmediğiniz şeyler

Vücudunuzda yayılmaya başlayan bir virüs ya da bakteri varsa bu durumu engellemek ve sağlığınıza kavuşmak için doktora gidersiniz. Doktorunuz size uygun gördüğü takdirde antibiyotik ilaç yazar. İlaçlar kadar etkili olan antibiyotik besinler de tedavinin bir parçası olur. Doğru beslenme adına peki, vücudumuzda antibiyotik etkisi gösteren besinler nelerdir? İşte cevabı..

Dut, antosiyaninden zengin iyi bir antioksidan kaynağıdır. Antosiyanin anti-inflamatuar etkisi ile ağrıyı azaltıcı ve iyileştirici etki gösterir. Aktarlarda ve kuruyemişçilerde karşımıza çıkan dut düzenli tüketildiğinde vücudu baştan aşağı yeniliyor, hastalıklara karşı adeta kalkan oluyor. Hem yaş hem de kuru dutun faydalarını say say bitmiyor...
C vitamini deposu kuru dut, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Kuru dut özellikle kış mevsiminde çok tüketilir, kış hastalıklarına karşı bünyeyi destekler. Soğuk algınlığı, öksürük, boğaz enfeksiyonunda kuru dut iyileşmeye destek olur.

BEYAZ DUT KURUSUNUN FAYDALARI

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncinizi artırır. Doğal bir antibiyotik işlevi üstlenir. Dut kurusunun kan şekerini düzenleyici etkisi olduğu bilinir. Kan şekerini düzenlediği için de kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

DUT KURUSUNUN FAYDALARI

Doğal bir antibiyotik olan dut kurusu bolca C vitamini içerir.

Antioksidan kaynağıdır. Bu yönüyle vücuttaki serbest radikalleri uzaklaştırır ve vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Dut kurusu içerdiği besin lifleriyle bağırsakları çalıştırıp sindirim sisteminin düzene girmesini sağlar.
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Mideye iyi geldiğini bilinen dut kurusu her gün bir avuç yendiğinde hazımsızlık sorunlarının önüne geçer.

İçeriğinde bol miktarda kalsiyum bulunur. Bu özelliğiyle özellikle çocukların sağlıklı kemik ve diş gelişimine katkı sağlar.

Dut kurusu içeriğindeki vitamin ve mineraller cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler.

Eğer sivilce vb. gibi cilt problemleriniz varsa dutu kaynatıp dut kurularını püre haline getirebilirsiniz.

İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığı önler.

Karaciğeri kuvvetlendiren en önemli besinlerden biridir.

Dut kurusu ayrıca içinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer vitaminler sayesinde anne sütünü artırmada destek sağlar.

BEYAZ DUT KURUSU KÜRÜ

Yarım litre kaynamakta olan suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atınız ve altı dakika kısık ateşte kaynatmaya devam ediniz. Altıncı dakikadan sonra ocaktan indiriniz. Ilıyınca süzünüz, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısı akşam aç karnına içilir. Kahvaltıdan ve akşam yemeğinden yirmi dakika önce içilir.

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