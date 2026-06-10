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Teknoloji Anthropic'ten yeni çağ: En güçlü modeli Fable 5 halka açıldı
Teknoloji

Anthropic'ten yeni çağ: En güçlü modeli Fable 5 halka açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Anthropic'ten yeni çağ: En güçlü modeli Fable 5 halka açıldı

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, en güçlü Claude Mythos modelinden türetilen ilk halka açık sürüm olan Claude Fable 5'i piyasaya sürdüğünü duyurdu; şirket modelin yazılım mühendisliği ve bilimsel araştırma dahil çeşitli alanlarda en üst düzey sonuçlar elde ettiğini ve kötüye kullanımı önleyecek güvenlik önlemleri içerdiğini belirtti.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Salı günü güçlü Claude Mythos modelinden türetilen ilk halka açık sürüm olan Claude Fable 5'in piyasaya sürülmesini duyurdu.

Anthropic yaptığı açıklamada, "Fable 5'in yetenekleri, bugüne kadar genel kullanıma sunduğumuz tüm modellerin yeteneklerini aşıyor" dedi.

Şirket, modelin yazılım mühendisliği, bilimsel araştırma, görüntüleme ve bilgi tabanlı görevler de dahil olmak üzere bir dizi kıyaslama ölçütünde en üst düzey sonuçlar elde ettiğini belirtti.

"Görev ne kadar uzun ve karmaşık olursa, Fable 5'in diğer modellerimize göre üstünlüğü de o kadar artar," diye ekledi.

Anthropic, Fable 5'in siber güvenlik açıklarından yararlanma veya biyolojik silah geliştirme girişimleri de dahil olmak üzere kötüye kullanımı önlemek için tasarlanmış güvenlik önlemleri içerdiğini belirtti.

Orijinal Mythos modeli, kritik altyapı ve yazılım sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit edebilme yeteneği de dahil olmak üzere gelişmiş siber güvenlik yeteneklerine ilişkin endişeler nedeniyle kamuoyuna açıklanmadı.

Anthropic, Mythos'u yalnızca sınırlı sayıda şirket, kuruluş ve devlet kurumunun kullanımına sunmuştu.

Şirket ayrıca, daha az kısıtlamaya sahip ve belirli kuruluşlara sunulacak olan Claude Mythos 5 sürümünün lansmanını da duyurdu.

Anthropic, "Siber savunmacılar ve altyapı sağlayıcılarından oluşan küçük bir grup için Claude Mythos 5'i de piyasaya sürüyoruz. Bu model, dünyadaki tüm modeller arasında en güçlü siber güvenlik özelliklerine sahip" dedi.

Şirket, Fable 5 ve Mythos 5 gibi modellerin, kuruluşların kritik yazılım sistemlerindeki güvenlik açıklarını belirlemelerine ve gidermelerine yardımcı olarak siber güvenliği güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

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