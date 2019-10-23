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Anteplilerin tek rakibi Çinliler

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67’sini karşılayan Türk halıcılar, toplam ihracatta birinci sırada olan Çin’i geçmeyi amaçlıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:01
Anteplilerin tek rakibi Çinliler

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67’sini karşılayan Türk halıcılar, el, makine ve tafting olmak üzere tüm halı çeşitlerinde ihracatı artırarak toplam ihracatta birinci sırada olan Çin’i geçmeyi amaçlıyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan (GAHİB), Türkiye’nin halı ihracatının geçen yıl 2,2 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

12 ayda 2,3 milyar $ ihracat

Bu yıl, yüzde 10’luk bir artışla 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oluruz. Halı ihracatında el, makine ve taftingde çeşitlerinin toplamında biz dünyada ikinciyiz. Birinci Çin. Son 12 aya baktığımızda bizde 2,3 milyar dolarlık bir ihracat varken, Çin’de 2,9 milyar dolarlık bir hacim var. Bizim hedefimiz tüm kategorilerde, el halısında, taftingde, makine halısında, onları geçmek.” Kaplan, ihracatı artıracak çalışmalar yaptıklarını anlatarak “İhracatımızı yüzde 20 artırmamız gerekiyor. Daha gitmediğimiz, emek vermediğimiz ülkeler var. O pazarlara gidersek bu rakamlara kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

İhracata yeni ülkeler katma hedefi

Kaplan, bu yıl ihracatı artırmak için kendilerine hedef ülkeler olarak Malezya, Endonezya, Singapur, Japonya ve Güney Kore’yi seçtiklerini vurguladı. Kaplan, Avustralya ve İngiltere’nin de hedef pazarlar olduğuna değinerek şunları söyledi: “Bizim hedefimiz her yıl 5-6 ülkeye heyet göndermek. Gidip oralarda ön araştırmalar yapmak. Japonya’da ciddi bir pazar var. Kararlı olursak oradaki pastadan pay alabiliriz. Endonezya, Malezya ve Avustralya’da da ciddi bir pazar var. Önümüzdeki yıl ise Afrika’ya odaklanacağız. Biz daha ekim dönemindeyiz hedef pazarlarda. 1-2 yıla kadar buralarda önemli artışlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. GAHİB olarak amacımız, tüm ülkelerde dokuma makine halısında birinci tedarikçi olmak.

AR-GE ile katma değer katacak

Dünya makine halısı üretiminde birinci olan Gaziantepli halıcıların bir kilogram halıyı 3 dolardan satarken bu rakamın Çin’de 5, Belçika’da ise 6 dolar olduğunu anlatan Kaplan, gelecek dönemde bu satış rakamını artırmak için ürünlere katma değer sağlanması gerektiğini vurguladı. Kaplan, firmaların bu alanda yatırımlarını yaptığına işaret ederek şunları kaydetti: “Şu an birçok firmamız standartlarını geliştiriyor, Ar-Ge ve tasarıma önem vererek, ucuza sattığımız ürünleri biraz daha değerli, biraz daha pahalıya satmaya çalışacağız. Gaziantep biraz daha ucuz ve ekonomik ürünler üretiyor. Bizim yapmamız gereken oraya katma değer sağlamamız lazım. Markalaşarak 5-6 dolarlık seviyeye gelmemiz gerekiyor.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:01
  1. Gaziantep
  2. makine halısı
  3. Türk halıcılar
  4. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan (GAHİB)
  5. Malezya
  6. Endonezya
  7. Singapur
  8. Japonya
  9. Güney Kore
  10. Avustralya
  11. İngiltere
  12. Ar-Ge

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