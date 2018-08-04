0553 313 94 23

Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı düşürdü

Ramazan Ayı'nda rekor seviyelere çıkan Antep fıstığının fiyatı bu yıl beklenen yüksek rekolteyle birlikte yarı yarıya düştü.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:20
Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı düşürdü

Geçtiğimiz aylarda üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, hasat döneminin başlamasıyla yaklaşık yüzde 50 düştü.

Baklavadan yemeklere, tatlılardan çereze kadar pek çok alanda kullanılan, yaygın olarak yetiştirildiği Gaziantep ve Şanlıurfa'da "yeşil altın" olarak nitelendirilen Antep fıstığının, geçen yılki rekolte düşüklüğü nedeniyle geçtiğimiz aylarda fiyatı tavan yaptı.

90-100 LİRADAN SATILMAYA BAŞLANDI

Baklavanın ana ham maddelerinden olan fıstıktaki fiyat artışı, tatlı fiyatlarına da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan yeni mahsul ise Antep fıstığı fiyatının düşmesini sağladı. Daha önce kilogramı 180 liraya kadar yükselen baklavalık boz iç Antep fıstığı, 90-110 liradan satılmaya başlandı.

Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, yaklaşık bir hafta önce ağırlıklı olarak baklava üretiminde değerlendirilen boz iç Antep fıstığının hasadına başlandığını belirtti.

Sofralık ve çerezlik fıstığın ise Kurban Bayramı sonrasında hasat edileceğini anlatan Uçar, geçen yıl tarihin en az Antep fıstığı rekoltesinin elde edildiğini hatırlattı.

''ANTEP FISTIĞI GÜNAH KEÇİSİ YAPILDI''

Uçar, buna bağlı olarak fıstık fiyatlarının arttığını, hatta bazı baklavacıların fiyat artışına gittiğini, bazılarının da üretim yapamayacaklarını dile getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Baklavada ve birçok sektörde Antep fıstığı günah keçisi yapıldı. 2017 mahsulü son 10 yılın en az mahsulüydü. Dolayısıyla fiyat artışları biraz yüksek oldu. Baklavacı arkadaşlarımız da Antep fıstığını bahane edip büyük yaygaralar da kopararak ürünlerinde artış yapmıştı. Boz iç Antep fıstığı geçen sene 180 liraya kadar çıktı. Şu an 90-110 lira arasında satılıyor."

Uçar, fıstık fiyatlarının düşmesiyle baklavadaki artışların da yeniden aşağı çekilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

REKOLTE SEVİNDİRECEK

Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan ise Antep fıstığındaki en düşük rekoltenin geçen yıl 78 bin ton olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının beklendiğini ifade eden Aslan, genetik yapısı nedeniyle bu yıl "var yılı" yaşanan Antep fıstığındaki rekolte yüksekliğini, iyi geçen yağışların da artıracağını vurguladı.

Aslan, rekolte tahminlerinin sahadaki çalışmaların ardından netleşeceğini aktararak, önceki yıllardan daha fazla rekolte elde edilmesini öngördüklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:20
  1. Şanlıurfa
  2. Antep fıstığı
  3. yeşil altın
  4. Baklava
  5. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar
  6. Kurban Bayramı
  7. Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 kiloluk obez kediye diyet önlemi alındı
    1. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    2. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    3. İkisinden biri sahtekar!
    4. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    5. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    6. Beykoz Riva'da can pazarı!
    7. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    8. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    9. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    10. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    11. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    12. Galatasaray aradığı stoperi İspanya'da..
    13. Yerine dikilen ayağı, 10 ay sonra..
    14. Karar verildi! Süper Lig maçlarına o..
    15. FETÖ gitti PKK eriyor
    16. İçişleri Bakanlığı açıkladı:..
    17. Antep fıstığında yüksek rekolte fiyatı..
    18. Fenerbahçe'de Valbuena krizi..
    19. Terör örgütleriyle mücadele eden..
    20. Ev fiyatına tesbihler şaşırtıyor!..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları