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Spor Ante Rebic'e ülkesinden talip! Kabul edilen oyuncu hakkında sürpriz kararı: Hamlesi karşılık buldu!
Spor

Ante Rebic'e ülkesinden talip! Kabul edilen oyuncu hakkında sürpriz kararı: Hamlesi karşılık buldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 17:10:00 -
Ante Rebic'e ülkesinden talip! Kabul edilen oyuncu hakkında sürpriz kararı: Hamlesi karşılık buldu!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla vasatı aşamayan Ante Rebic ile yollar ayrılıyor. Hırvat oyuncuya ülkesinden talipleri olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansıyla vasatı aşamayan Ante Rebic ile yollar ayrılıyor. Hırvat oyuncuya ülkesinden talipleri olduğu öğrenildi.

Beşiktaş sezon başında Milan'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Ante Rebic ile yollar kesin olarak ayrılıyor.

Oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran siyah-beyazlı yönetim, "kulüp bul" talimatını verdi.

Ante Rebic'e ülkesinden talipler olduğu ve Hırvatistan'da futbol kariyerine devam edebileceği belirtildi.

23 MAÇA ÇIKTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 resmi maça çıkan Ante Rebic bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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