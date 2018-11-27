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Antartika’nın altı ölü kıta mezarlığı çıktı

Avrupa uydularından gelen yeni görüntüler donmuş kıtanın altındaki tektonik yeraltı dünyasını ortaya çıkardı.

27 Kasım 2018 Salı 01:42
Antartika’nın altı ölü kıta mezarlığı çıktı

Antartika’nın doğu bölümünde yer alan kalın buz tabakası yıllardır bilim adamlarınca, Antartika’yı diğer kıtaların karma jeolojilerinden ayıran ‘donuk tektonik blok’ olarak kabul ediliyordu. Ancak Avrupa uydularından gelen yeni bilgiler bu buz kütlesinin aslında bir kıta mezarlığı olduğunu ortaya çıkardı. 

Dünyadan 250.000 km uzağında bulunan Gravity Field and Steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE) adlı uydu 2013 yılından bu yana dünyanın kabuğunu ve yerçekim alanlarını gözlemliyor. 

Almanya’daki Kiel Üniversitesi Jeofizik Profesörü Jörg Ebbing tarafından yürütülen araştırmada uzmanlar GOCE’den gelen görüntüleri birleştirerek yeraltı dünyasının 3 boyutlu haritasını ortaya çıkardı. Çıkan haritaya göre buz kütlesi, en az 3 jeolojik devinim geçirmiş milyonlarca yıllık yıkımdan kurtulan kıta parçacıklarnı gizliyor.

Araştırmada parçacıklardan birinin Avusturalya’ya, diğerinin Hindistan’ın bir bölümüne, bir diğerinin ise deniz tabanlarına benzer jeolojik özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. 

Britanya Antarktik Araştırmaları Merkezi Başkanı Fausto Ferraccioli bu parçaların ne şekilde Doğu Antarktika’ya geldiklerinin ve kıtanın tabanında nasıl yer aldıklarının hala tartışma konusu olduğunu belirterek "Bu keşif dünyadaki kayıp parçaları birleştirme yolunda nefes kesici bir gelişme oldu" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 01:42
  1. kıta mezarlığı
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