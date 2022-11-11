Antalya'ya özgü babata keki tarifi! Babata keki nasıl yapılır? Akdeniz tatlısı babata keki nedir?

Tatlılar günün çok daha mutlu geçmesini sağlayabiliyor. Tatlıların kan şekerinin gün içerisinde dengeli olması çok önemlidir. Eğer kan şekeriniz gün içerisinde dengeli değil de dalgalı olarak seyrediyorsa ani kan şekeri düşmesi sonucu vücudunuz sizden tatlı isteyecektir. Kan şekerinin düşmesini engelleyen temel etmen ise gün içerisinde ara öğün yapmanızdır. Sevilerek yenilen birçok kek tarifi bulunuyor. önerimiz size babata tarifi olacak. Ancak leziz Antalya usulü babata kekin tarifi bilenler asla bu tattan vazgeçmiyor. Susam ve tahin katılarak yapılan bu keki yiyen herkes en çok yapılan bir tariftir.

Hiç ben bu keki nasıl yaparım demeyin! Vereceğimiz tarif sayesinde mis gibi lezzetli bir Akdeniz tatlısı olan babata tarifi yapabileceksiniz.

Antalya'ya özgü babata keki tarifi! Hiç yorulmayacaksınız!

Antalya'ya özgü babata keki tarifi!

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı tahin

2 su bardağı un

1,5 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tane kabartma tozu

1 tane vanilya susam

Babata keki nasıl yapılır?

Yumurtalar ve şeker çırpılır. Sıvı yağ, süt, tahin eklenir. Diğer kuru malzemeler de konularak, çırpılmaya devam edilir. Kek kıvamında olunca, üzerine susam serpilir ve yağlanmış borcama dökülür, 180 derecede pişirilir. Afiyet olsun.