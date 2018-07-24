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Antalya’ya havadan turist yağmuru var

Turizmin başkenti Antalya’ya son 6 ayda havayolu ile gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6 milyon 199 bin 361 oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 10:48
Antalya’ya havadan turist yağmuru var

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerine göre, kente bu yıl Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı geçen yıla göre artış gösterdi.

Geçen yıl 20 Temmuz’a kadar 4 milyon 627 bin 228 turistin geldiği kentteki havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 199 bin 361 turist iniş yaptı.

Öte yandan; iki havalimanında, temmuz ayının ilk 20 gününde 1 milyon 445 bin 709 kişiye hizmet verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:48
  1. Antalya
  2. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  3. turist
  4. antalya

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