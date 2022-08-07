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Ekonomi Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı
Ekonomi

Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Antalya’ya, 1 Ocak-5 Ağustos döneminde hava yoluyla 7 milyon 76 bin 937 turist geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 14:58:00 -
Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya’da turistler tatilin keyfini çıkarıyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile sağlıklı ve güvenli turizm hizmetinin sunulduğu kente 1 Ocak-5 Ağustos döneminde gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 arttı. Uçaklar, Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına şu ana kadar 7 milyon 76 bin 937 turist taşıdı. 2021’in aynı döneminde gelen turist sayısı 3 milyon 705 bin 771 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl ağustos ayının ilk 5 gününde hava yoluyla Antalya’ya giriş yapan turist sayısı 311 bin 89 iken, bu yılın aynı döneminde 388 bin 431 oldu.

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