Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı
Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda hava yoluyla gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6 milyon 199 bin 361 oldu.23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
2018'de Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı geçen yıla göre arttı.
Geçen yıl 20 Temmuz'a kadar 4 milyon 627 bin 228 turistin geldiği kentteki havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 199 bin 361 turist indi.
Öte yandan iki havalimanında, Temmuz ayının ilk 20 gününde 1 milyon 445 bin 709 kişiye hizmet verildi.
Kaynak: AA
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