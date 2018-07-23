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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

Turizmin başkenti Antalya'ya son 6 ayda hava yoluyla gelen yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 34 artışla 6 milyon 199 bin 361 oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu aştı

2018'de Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayısı geçen yıla göre arttı.

Geçen yıl 20 Temmuz'a kadar 4 milyon 627 bin 228 turistin geldiği kentteki havalimanlarına, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 199 bin 361 turist indi.

Öte yandan iki havalimanında, Temmuz ayının ilk 20 gününde 1 milyon 445 bin 709 kişiye hizmet verildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:29
  1. Antalya
  2. Alanya
  3. Gazipaşa

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