Antalyaspor'un yeni transferi Leschuk imzayı attı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 4 yıllığına kadrosuna kattığı yeni transferi Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk için imza töreni düzenledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maç öncesi Antalya Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Leschuk, kırmızı-beyazlı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Leschuk, Antalyaspor'da gördüğü aile ortamının kendisini daha hırslandırdığını ve kırmızı-beyazlı formasıyla çıkacağı ilk maç için sabırsızlandığını ifade etti.

Gustavo Blanco Leschuk, kendisine kapılarını açan Antalya şehrine ve kulübe teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bu aile ortamını gördükten sonra daha fazla çalışacağım. Sahadaki yerimi en kısa sürede alabilmek için en hızlı şekilde kendimi hazırlayacağım. Antalyaspor'un daha iyi olması için var gücümle çalışacağım. Teknik ekibimle görüştüm bir sonraki maçta hazır olacağım. Antalyaspor'a geldiğim için çok mutluyum. Uzun süreli bir sözleşmeye imza attım."

Kendisiyle birçok kulübün ilgilendiğini, ancak ailesiyle görüşüp çok güzel kent ve tarihe sahip olduğu için Antalya'yı tercih ettiğini dile getiren Leschuk, kariyerinde farklı takımlarda oynadığını, Türkiye Süper Ligi'nin kaliteli olduğunu vurguladı.

Leschuk, bir gazetecinin "Takımdaki tek forvet olmanız sizin için bir baskı oluşturuyor mu?" sorusu üzerine, "Aslında Malaga'da oynarken de buna bezer bir durum vardı. Bu benim için bir baskı değil. Bunu kendimi daha fazla geliştirmek için fırsat olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcunun transferinin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Bonservisi ile transfer edilen, santrfor mevkisinde oynayan Leschuk, geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giydi ve 42 maçta 9 gol attı.



