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Spor Antalyasporlu Amilton gol suskunluğunu bozdu
Spor

Antalyasporlu Amilton gol suskunluğunu bozdu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:08:44 -
Antalyasporlu Amilton gol suskunluğunu bozdu

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyasporlu forvet oyuncusu Amilton , Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki ilk golünü 13. haftada kaydetti.

Bu sezon kırmızı kart cezası nedeniyle iki maçta kadroda yer alamayan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 13. haftada dün Antalya Stadı'nda oynanan ve takımının 2-0 kazandığı Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde gol perdesini aralayan ilk isim oldu.

Süper Lig'de en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasında 13 Haziran 2020'de deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada takımının ikinci golüne imza atan Amilton Minervino da Silva, bu sezonki ilk golüyle 17 haftalık gol suskunluğuna son verdi.

Kırmızı-beyazlı kulübe 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde gelen Amilton, geride kalan son iki sezonda ise 42 mücadelede Antalyaspor forması giydi, 3 gol attı.

Antalyaspor'un Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasındaki ikinci golünü kaydeden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Fredy de, Amilton ile bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Angolalı futbolcu, Antalyaspor formasıyla çıktığı 47 lig maçında dördüncü golüne ulaştı.

Öte yandan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Hes Kablo Kayserispor galibiyeti üzerine sosyal medya hesabından "Bu gece kim olduğumuzu yeniden keşfettik. Yürüyecek daha çok yolumuz var." ifadesiyle yaptığı paylaşım ise çok fazla beğeni aldı.


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