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Spor Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor

Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:19:47 -
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, özel bir turnuvaya katılmak üzere gittiği İstanbul'da yeni sezon öncesi çalışmalarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir haftalık kampa giren Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenmana çıktı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman, dar alan oyunu ile sona erdi.

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe'ye yenilen Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile 4 Eylül Cuma günü Vodafone Park'ta üçüncülük maçına çıkacak.



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