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Spor

Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:12:15 -
Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personelin Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı, antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı kaydedildi.

Akdeniz temsilcisinin çalışmalarına, kampa girdiği otelde, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacağı duyuruldu.

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