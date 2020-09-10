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Spor Antalyaspor'da Lucas Podolski sevinci
Spor

Antalyaspor'da Lucas Podolski sevinci

Fraport TAV Antalyaspor'da Lucas Podolski'nin sakatlığının tamamen geçtiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:25:00 -
Antalyaspor'da Lucas Podolski sevinci

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor sakatlıklarla mücadele ediyor.

Antalyaspor’da, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta sakatlığı sebebiyle Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ve Drole’nin forma giyemeyeceği bildirildi.

Lucas Podolski ile ilgili de sevindirici haber geldi.

Sakatlığı iyileşen Podolski ile performansı artan Nuri Şahin’in kısa süre de olsa maçta görev yapması bekleniyor.

İlk maçında galibiyet hedefleyen Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in ilk haftasında pazar günü 20.00’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Antalya Stadyumu’nda yapılacak maçta kırmızı beyazlılar galibiyeti hedefliyor.

Kırmızı beyazlılar teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

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