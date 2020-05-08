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Spor

Antalyaspor’da korona virüs testleri negatif çıktı

Antalyaspor, takıma uygulanan korona virüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:58:38 -
Antalyaspor’da korona virüs testleri negatif çıktı

Antalyaspor, takıma uygulanan korona virüs testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.


Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında kulübümüzde Covid-19 testleri tamamlanmıştır. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımımızla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıkmış olup, antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı belirlenmiştir. Antrenmanlarımız, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00’de başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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