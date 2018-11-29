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Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

29 Kasım 2018 Perşembe 13:12
Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Göztepe maçının taktik provalarının uygulandığı antrenmanda tam sahada oynanan çift kale maçın ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:12
  1. Antalyaspor
  2. antrenman
  3. Bülent Korkmaz
  4. Hazırlık maçı

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