  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalyaspor'da 5 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Antalyaspor'da 5 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:26:09 -
Antalyaspor'da 5 çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor'da, 5 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Çalışanların karantinaya alınarak tedavilerine başlanıldığının kaydedildiği açıklamada, tesislerde de gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı