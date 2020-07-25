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Spor

Antalyaspor yönetiminden futbolculara ve teknik ekibe ödül

Yeniakit Publisher
2020-07-25 01:53:10 -
Antalyaspor yönetiminden futbolculara ve teknik ekibe ödül

ANTALYA (AA) - Antalyaspor yönetimi, sezonu rekorlarla kapatan futbolcular ile teknik ekibi ödüllendirdi.

Süper Lig'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere biten 34 haftalık sezonun son mücadelesi sonrası, kulüp yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasından sonra soyunma odasında, kulüp tarihine geçen teknik ekip ve futbolculara, isimlerine özel yaptırılan ödülleri dağıttı.

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