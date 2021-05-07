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Spor Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını bitirdi
Spor

Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını bitirdi

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:04:00 -
Antalyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını bitirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçı sonrası Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşması öncesi son çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, idmanda taktik çalıştı.

Antalyaspor, antrenmandan sonra özel uçakla Trabzon'a gitmek üzere kamp yaptığı otelden ayrıldı.

Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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