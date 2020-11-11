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Spor Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı
Spor

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:15:49 -
Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktörlüğe Ersun Yanal getirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından bir süredir Yanal ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, her konuda anlaşmaya vardıkları Ersun Yanal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süğlün, teknik direktör Yanal'ın, kırmızı-beyazlı takımın başında ilk antrenmanına bugün çıkacağını bildirdi.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de en son 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

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