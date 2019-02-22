Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Sivasspor Kulübünün tesislerinde çalıştı. Antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçı yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.





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