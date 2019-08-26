Antalyaspor madalyaları topladı

Türkiye Triatlon Şampiyonası’nın 4’üncü ayağı Balıkesir’de düzenlendi. Balıkesir’in merkezinde bulunan bir AVM’de gerçekleşen yarışa Antalyaspor’dan Pelin Pelis, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama ve Saliha Yüksel Tama katıldı. Yüzme etabının kanalda gerçekleştiği yarışta, önce 750 metre yüzüldü ardından 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşu etapları ile yarış tamamlandı. 2019 yılını başarı ile sürdüren Antalyaspor triatlon takımı yine madalyaları topladı.

4 altın 1 gümüş madalya

Yarış sonunda Bahadır Tama hem erkekler genel klasman hem de erkekler 30-34 yaş grubunda altın madalya aldı. Ayhan Tama erkekler 60-64 yaş grubunda altın madalya sahibi olurken; Hediye Tama kadınlar 55-59 yaş grubunda altın madalya, Saliha Yüksel Tama da kadınlar 34-39 yaş grubu ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.Tama ailesi katıldığı bir yarıştan daha eli boş dönmedi, tüm aile fertleri madalya elde etti.