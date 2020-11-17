  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk ile teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor'u ziyaret etti
Spor

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk ile teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor'u ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:01:42 -
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk ile teknik direktör Ersun Yanal, Bodrumspor'u ziyaret etti

MUĞLA (AA) - Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Fraport TAV Antalyaspor teknik direktör Ersun Yanal, ikinci lig ekibi Bodrumspor AŞ tesislerini ziyaret etti.

Geçen yıl şirketleşmeye giden Bodrumspor AŞ'nin çoğunluk hissesinin sahibi Fikret Öztürk ile süper ligin kırmızı beyazlı ekibinin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Misli.com 2 Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı takımın Gümbet tesislerinde, kulüp yönetimi ve futbolcularla bir araya geldi.

Bodrumspor'u Antalyaspor ile birlikte düşündüklerini aktaran Öztürk, "Her biri ayrı spor kulübü ama burada iyi oynayanlar bir devre burada oynadığı zaman ikinci devre süper ligde Antalyaspor'da oynayabilir. Oradan buraya, buradan oraya oyuncu transferlerimiz çok olacak. Amacımız Bodrum'a yakışır bir Bodrumspor kurmak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hocalarımıza her türlü yetki ve sorumlulukları verdik." dedi.

Öztürk, her hafta Antalya'dan bir yöneticinin yeşil beyazlı ekibin maçlarını izleyeceğini ifade etti.

Teknik Direktör Ersun Yanal da Bordrumsporlu futbolcularla ilgili raporlar geleceğini, plan ve program dahilinde yeşil beyazlı ekiple buluşmaya gayret edeceklerini belirtti.

Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karaya ise başarılı olmak için arkadaşlarıyla ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ziyaret sonunda Ersun Yanal'a "48" numaralı Bodrumspor forması hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Lirasının muhteşem dönüşü!
Ekonomi

Türk Lirasının muhteşem dönüşü!

Ekonomide yeni dönem hamleleri, Türk lirasını açık ara pozitif ayrıştırdı. Son 10 günde TL yüzde 9,5 değer kazanırken Kolombiya pezosu yüzde..
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
İlk kez olacak... Rus devinden flaş Türkiye hamlesi!
Ekonomi

İlk kez olacak... Rus devinden flaş Türkiye hamlesi!

Rus şirketi Gazprom Export, Türkiye'ye doğal gaz satışında ilk defa Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden spot boru gazı için ihale ger..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay