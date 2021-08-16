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Spor Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı
Spor

Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 07:54:00 -
Antalyaspor ile Göztepe sezona 1'er puanla başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe'yi ağırladı.

28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Az sayıda taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tribünlerden takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, seremonide, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca mücadele öncesinde, Antalya Stadı'ndaki dijital ekranlara, orman yangınları ve sel felaketlerine ilişkin, "Acılarımızdan daha güçlü çıkacağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazısı yansıtıldı.

İkinci yarı

61. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

90+2. dakikada Berkan Emir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arslanagic, kafa şutuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Naldo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. VAR odasından gelen uyarıyla kararını düzelten hakem Kol, Naldo'nun elle müdahalesinin ceza sahası dışında olduğuna işaret ederek, Göztepe lehine serbest vuruş verdi.

Mücadele, 1-1 sonuçlandı.

 

 

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