0553 313 94 23

Antalyaspor Hentbol Takımı’nda hedef Avrupa

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, son oynadığı Maliye Milli Piyango karşılaşmasını da kazanıp ligde 4’üncü sıraya yükselerek Avrupa Kupaları potasına girdi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:00
Antalyaspor Hentbol Takımı’nda hedef Avrupa

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, son oynadığı Maliye Milli Piyango karşılaşmasını da kazanıp ligde 4’üncü sıraya yükselerek Avrupa Kupaları potasına girdi.


CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Fatih Işık, geçtiğimiz hafta kazanılan Maliye Milli Piyango karşılaşması ile ligde bulunulan durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Ankara’da karşılaştıkları Maliye Milli Piyango takımının 9’uncu sırada bulunan, deneyimli oyuncularla takviye edilmiş genç bir takım olduğunu ve Türk hentboluna ciddi katkılar veren en kurumsal kulüplerden biri olduğunu belirten Fatih Işık, "Ankara deplasmanında zorlu bir maç oynadık. Sahada maçın başından sonuna kadar iyi mücadele eden bir Antalyaspor vardı. 30-26 kazandık ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.



"İlk maç 28 Nisan’da"


Artık ligin son haftalarına girildiğini, her puanın ve her galibiyetin son derece önemli olduğunun altını çizen CIP Travel Antalyaspor Antrenörü Fatih Işık, "Oyuncularımı göstermiş oldukları mücadele ve özveri nedeniyle kutlamak istiyorum. A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nden ötürü 28 Nisan’a kadar maçımız yok. Bu uzun arada oyuncularımızdan hem mental hem de fiziksel olarak dinlenmelerini istedik. Adım adım hedefe doğru ilerliyoruz. Kalan 4 maçımızı da kazanarak Antalyaspor hentbol tarihinde bir ilki gerçekleştirip Avrupa Kupaları’na adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da kavga: 5 yaralı
    1. Adıyaman'da kavga: 5 yaralı
    2. Hem sağlıklı hem lezzetli! İşte kemik..
    3. Meteorolojiden son dakika uyarısı!
    4. Milletvekilliğinden belediye..
    5. Dumlupınar ’AK Parti’ dedi
    6. GRAFİKLİ - Irak'ın petrolünü..
    7. İş dünyası seçim sonucunu..
    8. Putin ile Netanyahu telefonda görüştü
    9. CHP, AK Parti ve MHP’li belediyeleri..
    10. İzmir’in o ilçesinde CHP’nin üst üste..
    11. "Atak", Brezilya'yı büyüledi
    12. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    13. İzmir’deki 4 belediyeye 4 kadın başkan
    14. İstiridye mantarı Turan mahallesinden
    15. Doğal beslenme akımı: ‘Raw Food’
    16. Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube’de Kağıt..
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te sele kapılan..
    18. Putin, teröristbaşı Netanyahu ile..
    19. AK Parti, Ankara'da 25 ilçenin..
    20. Önce seçimi, ardından hayatını kaybetti
    21. Fatih Atay, Efeler halkına teşekkür..
    22. Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı
    23. Spot piyasada elektrik fiyatları
    24. Şehit Ergen son yolculuğuna uğurlandı
    25. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:
    26. Uşak'ta yedinci kez başkan yaptılar
    27. Trafik Kazası: 3 yaralı
    28. Binali Yıldırım açıklama yapıyor
    29. Menevşe: "4,5 yıllık kesintisiz icraat..
    30. Bilecik’te seçim sonuçları
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    İstanbul'da yerel seçim sonuçları!
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları