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Spor

Antalyaspor, Galatasaray beraberliğiyle sezonu 45 puanla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:31:56 -
Antalyaspor, Galatasaray beraberliğiyle sezonu 45 puanla tamamladı

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sezonu 45 puanla kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor'un Galatasaray mücadelesindeki gollerini 19. dakikada Fredy, 90+3. dakikada Leschuk kaydetti.

Sarı-kırmızılıların gollerini ise 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada Belhanda penaltıdan attı.

Evindeki 17 maçtan 5'ini kazanan, 5'ini kaybeden Akdeniz temsilcisi, iç saha mücadelelerinden bu sonuçla evindeki 6. beraberliğini almış oldu.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezonki son maçındaki beraberlikle puanını 45'e yükseltti.


- 15 yaşındaki Mevlüt Han, ilk Süper Lig maçına çıktı


15 yaşındaki Mevlüt Han Ekelik, Antalyaspor formasıyla ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Fredy'nin yerine 82. dakikada oyuna dahil olan genç orta saha oyuncusu, 8 dakikalık performans sergiledi.


- Galatasaray, sezonu 56 puanla tamamladı


Sarı-kırmızılılar, 2019-2020 sezonunun son maçında Antalya deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 56'e çıkaran Galatasaray, 5'ini kazandığı, 6'sını kaybettiği dış saha maçlarından 17'ncisinde 6. beraberliğini elde etti.


- Emre Akbaba sakatlandı


Galatasaraylı Emre Akbaba, bu sezon 17. lig maçında Antalya deplasmanında sahaya çıktı.

Emre Akbaba, karşılaşmanın başında sağ bacak arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 5. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı.



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