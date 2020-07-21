Antalyaspor deplasman maçlarını rekor kırarak tamamladı
Antalyaspor, 2019-2020 sezonundaki deplasman mücadelelerini 8 maçlık yenilmezlik serisiyle bitirme başarısı gösterdi. Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün "Kulüp tarihimizde yakaladığımız bu yeni rekor, camiamıza hayırlı olsun" dedi
Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki son 8 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyerek kulüp tarihine yeni bir rekor ekledi.
Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyetle ayrılan ve 8 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarı dış sahada bambaşka bir performans sergileyerek, çıktığı 8 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yeni transferleriyle ikinci yarı çıkışa geçen Akdeniz temsilcisi, bu sezonki son deplasman maçını 33. haftada MKE Ankaragücü ile oynadı.
Rakibini, Adis Jahovic'in 90+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 yenen Antalyaspor, puanını 44'e çıkarıp, 8. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise bu sonuçla küme düştü.