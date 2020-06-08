  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:29:35 -
Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Süper Lig’in 27. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Tesisleri’nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, istasyon koşuları, pas çalışması ve topla oyun gerçekleştirdi.


Kondisyon ve taktik uygulamalar sonrası antrenman tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı