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Spor Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Spor

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-09-18 14:23:19 -
Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Taktiksel çalışmalar yapan Akdeniz temsilcisi, İstanbul'a hareket edecek.

Vodafone Park'ta yarın 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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