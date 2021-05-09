  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye Kupası finalinde sürpriz
Alman bakandan sert ‘sahtecilik’ uyarısı
Avrupa’da ‘fikri mülkiyet hakkı’ tartışması devam ediyor
İsveç ve İskoçya’dan İsrail’e tepki: Saldırılarla uluslararası hukuk ihlal edildi
Spor Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?
Spor

Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bileti al | Türkiye Kupası final maçına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu’ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, Antalya Beşiktaş maçı ne zaman biletler nereden alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 22:21:00 -
Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?

Türkiye Kupası seyircili mi? Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçına ilişkin karar çıktı. Peki, kupa finali seyircili mi oynanacak?

Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’na ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır” denildi.

MAÇ BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özlem Gürses'in iç karartan dili! Bu ne rezil bir sunuş
Medya

Özlem Gürses'in iç karartan dili! Bu ne rezil bir sunuş

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, Ana Haber Bültenine yaptığı skandal girişle amaçlarının sadece algı operasyonu çekmek olduğunu bir kez daha i..
Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş
Siyaset

Şamil Tayyar’dan çok sert tepki: Fiyatlar uçmuş

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, semt pazarlarındaki fiyatların marketlerden daha pahalı bir hal aldığını söyledi.
Sınavlar olacak mı, ne zaman olacak? Sınav iptali var mı? Sınavlar ne zaman olacak? Sınav tarihleri açıklandı mı?
Eğitim

Sınavlar olacak mı, ne zaman olacak? Sınav iptali var mı? Sınavlar ne zaman olacak? Sınav tarihleri açıklandı mı?

Sınavlar iptal olur mu, sınavlar ne zaman, sınavlar ertelendi mi? soruları hem ortaokul ve lise sınavına girecekler, hem LGS, YKS sınavına k..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay