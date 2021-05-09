Türkiye Kupası seyircili mi? Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçına ilişkin karar çıktı. Peki, kupa finali seyircili mi oynanacak?

Antalyaspor Beşiktaş maçı seyircili mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’na ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır” denildi.

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