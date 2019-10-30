Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Peki, Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İşte, Antalyaspor Beşiktaş maçının detayları...
Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev alacak. Futbolseverler maçı beIN Sport'tan izleyebilecek.