Antalya'nın tarihi ve ören yerlerini tanıtan mobil uygulama hayata geçirildi

ANTALYA (AA) - "Turizmin başkenti" Antalya'nın tarihi, kültürel hazineleri ile hikayelerini yerli ve yabancı tatilcilere daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan, şehrin dijital hafıza haritası "Rota Antalya" mobil uygulaması, hayata geçti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, online düzenlediği basın toplantısında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlanan uygulamanın, kullanıcılara, kent merkezinde veya bölgede tema veya rota tercihi yaparak gezme ve keşfetme imkanı sunduğunu söyledi.

Projenin hem kent kültürüne hem de turizmine katkı yapacağını vurgulayan Çetin, "Uygulama ile, turizm açısından Antalya'nın, deniz-kum-güneşten daha fazlasını sunan bir destinasyon olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz." dedi.

- Rotada 250 nokta yer alıyor

Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışabilen uygulamanın, kullanıcılara, kent merkezinde ve bölgede yer alan tarihi, kültürel, coğrafi değerler ve hikayeleri, dört dilde yazılı ve sözlü olarak anlattığını aktaran Çetin, "Dinamik bir uygulama tasarladık. İlk olarak 250 nokta ile başladık. Bu sayı her geçen gün artacak. Ana ekranda, ilk kısımda tarihi eserler, plajlar, inanç merkezleri, müzeler, antik kentler, mağaralar gibi birçok alt başlık yer alıyor." diye konuştu.

Uygulamada mutlaka gezilmesi gereken yerlerin ayrı bir başlık altında verildiğini dile getiren Çetin, isteyenlerin Pisidya, Pamfilya, Alanya, Yat Limanı gibi rotaları tercih ederek, bölgeyi bütünüyle tanıma imkanına sahip olduğunu kaydetti.

Uygulamanın kullanıcıya kendi rotasını oluşturma imkanı da sunduğunu anlatan Çetin, insanların, gittikleri yerler için yorum bırakabildiklerini, uygulama içerisinde kendi notlarını alabildiklerini kaydetti. Uygulamanın popüler sosyal medya uygulamaları ile de uyumlu çalıştığını belirten Çetin, "Rota Antalya, ilk aşamada gezilmesi, görülmesi gerekli yerleri tanıtmaktadır. İlerleyen aşamalarda kentin gastronomi, eğlence, ticaret, spor yerleri ve imkanları da olabilir. Dünyada kent ziyaretlerinde 'görmeden, yemeden, yapmadan gitmeyin' diye tanıtımlar vardır. Biz 'görmeden gitmeyin' ile başladık, daha sonra diğer temaları ekleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın sadece turistler için değil, kent sakinleri için de uygun olduğunu ifade eden Çetin, kent ile ilgili en detaylı bilgilerin uygulamada mevcut olacağını kaydetti.

- "Şehrin hikayesi rotada, rota cebinde"

Rota Antalya mobil uygulaması ile kentin kırsal bölgeleri ile turizm potansiyelinin de daha güçlü tanıtılacağının altını çizen Çetin, şunları söyledi:

"İbradı'da doğada özgürce koşturan yılkı atlarını, düğmeli evleri, iç bölgelerimizin güzelliğini görmeden giden turist kalmasın istiyoruz. Üstelik bunu oyunlaştırarak yapıyoruz. Tanımlanmış rotalardaki destinasyonlarda check-in yapıldığında puan kazanılacak. Örneğin Kaleiçi rotası tamamlandığında Antalya Kültür Sanat'a giriş bileti de hediyemiz olacak. Projenin sloganını 'şehrin hikayesi rotada, rota cebinde' olarak belirledik. Projemizin Antalyalılara, kentimize gelen misafirlere, kent turizmine ve ticaretine yararlı olmasını, kent kültürünün gelişmesine katkı yapmasını diliyorum."

Çetin, uygulamanın web sayfası www.rotaantalya.com'un yayında olduğunu, bir kaç gün içinde de bilboardlarda ve odanın sosyal medya hesaplarında tanıtım çalışmasının yapılacağını bildirdi.



