Antalya'nın Kemer ilçesinde Milli Park'ta korkutan yangın!
Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altın alındı.20 Eylül 2018 Perşembe 09:03
Göynük ile Beldibi mahalleleri arasında, D-400 Karayolu kenarındaki Beydağları Milli Parkı'nda çıkan yangına, 15 arazöz ve 90 işçiyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılmış, bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle alevlere güçlükle müdahale edilmişti.
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