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Aktüel

Antalya’nın dört bir yanı kırmızı beyaza büründü

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Antalya’nın 19 ilçesini bayraklarla donattı.

2020-04-22 12:27:13 -
Antalya’nın dört bir yanı kırmızı beyaza büründü

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Antalya’nın 19 ilçesini bayraklarla donattı. 23 Nisan hazırlıkları kapsamında ilçe girişleri, meydanlar, üst geçitler ve ilçe hizmet binalarına Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi de kutlama coşkusuna bayraklarla destek veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle caddeler ve meydanlar boş kalacak olsa da Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan’ı evlerinde kutlayacak vatandaşlar ve çocuklar için on binlerce bayrak dağıtıyor.


Kent merkezinde 50 nokta Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenirken, ilçelerde de Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları, ilçe meydanları, üst geçitler,


bulvar, cadde ve sokakları bayraklarla donatıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Antalya’nın dört bir yanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna yakışır şekilde kırmızı beyaza büründü.


Büyükşehir ekipleri, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ve vatandaşlar için de Türk Bayrağı dağıtmaya devam ediyor. Pazar yerlerinde Türk bayrağı dağıtan Büyükşehir ekipleri evlerinden çıkamayan çocukların bayraklarını da evlerine götürüyor.

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