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Antalya'nın Alanya ilçesinde dehşete düşüren manzara!

Denizde kimliği belirsiz biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
Antalya'nın Alanya ilçesinde dehşete düşüren manzara!

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesetler yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
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