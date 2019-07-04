0553 313 94 23

Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerini uluslararası pazarlara açmak üzere çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Bu kapsamda ATSO organizasyonu ile Letonya’nın başkenti Riga’ya giden 35 kişilik heyet, yeni iş fırsatları ve yatırım imkanları konusunda bir dizi görüşmelerde bulundu.


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) desteğiyle Letonya’ya giden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin öncülüğündeki ATSO heyeti, oldukça yoğun bir programa imza attı.


Heyet Letonya’daki ilk gününde ATSO, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen ‘’Letonya-Antalya İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri’’ kapsamında ülkenin önde gelen şirketleri ve STK’ları ile bir araya geldi.



Letonya ile Antalya arasındaki ticari hacmi arttırmalıyız


Forumda ATSO Başkanı Davut Çetin, Letonya’nın yatırım imkânlarının ve yabancı yatırımcılara sağladığı avantajların Antalyalı yatırımcıların ilgilisini çekebileceğini kaydederek, “Letonya ile Antalya arasındaki ticari hacmi arttırmak için burada kurulacak dostluğu ve iyi ilişkileri daha da ileriye taşımalıyız. Heyet ziyaretimiz, önümüzdeki süreçte yeni ticari bağlantıların ve güçlü işbirliklerinin doğmasına vesile olacaktır.” dedi.


Program çerçevesinde Letonya Antalya Fahri Konsolosu Aslı Bayar Ulukapı, T.C. Vilnius Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya ve Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts de birer konuşma yaptılar ve heyetin Letonya’yı ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler; iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın geliştirilmesinin önemine dikkat çektiler.



Letonya’nın yatırımcılara avantajları büyük


Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı (LIAA)Direktörü forumda yaptığı sunumda Letonya’da yabancı yatırımcılara sunulan imkânlar hakkında detaylı bilgiler verdi. Arazi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle özellikle tarım sektörü için Letonya’nın avantajlı olduğunu belirtti, fabrika veya üretim merkezi kuran yatırımcılara bölgelere göre değişen çeşitli avantajlar sağlandığını iletti.


Letonya-Türkiye İş İnsanları Derneği, Riga İş Derneği, Jauda Koks Ltd firması temsilcisi ile Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis’in de katıldığı ve birer konuşma yaptığı forum sonrasında ATSO Heyeti katılımcıları, Leton firmaların temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Başarılı geçen görüşmelerde iki ülkenin firma temsilcileri, potansiyel ticaret fırsatlarını değerlendirdi.


ATSO Heyeti ayrıca Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı’nı (LIAA) da ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde LIAA temsilcileri ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Federasyonu Başkanı ile görüşen katılımcılar, karşılıklı işbirliği olanakları hakkında değerlendirmelerde bulundu.


Heyet ikinci gününde Letonya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Letonya’nın ekonomisi, dış ticaret hacmi ve firmalarıyla ilgili detaylı bilgiler aldı.


Program kapsamında ayrıca ülkenin en büyük iş örgütlerinden olan Business Embassy de ziyaret edildi. ATSO Heyeti, burada Business Embassy’nin üyeleriyle bir araya gelerek iş görüşmeleri yaptı.



Büyükelçi Gülsun Erkul’a ziyaret


Türkiye Cumhuriyeti Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul’u da ziyaret eden Başkan Davut Çetin ve ATSO Heyeti, Letonya’da yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Letonya’da çok iyi ağırlandıklarını ve yatırıma dönüşebilecek ikili görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Davut Çetin, “Letonya yatırım ve işbirliği potansiyeli olan bir ülke, Letonya ile birlikte işadamlarımıza Baltık ülkelerinin yolunu açmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki her 4 Leton şirketten birisi Antalya’da; önümüzdeki süreçte Antalyalı girişimcilerin de bu pazarda yer almasını diliyoruz” dedi.


Letonya hakkında Başkan Davut Çetin’e bilgiler veren ve Büyükelçilik çalışmalarını anlatan Büyükelçi Erkul, ATSO Heyetinin bugüne kadar Letonya’ya gelen en büyük iş heyetlerinden birisi olduğunu ifade etti.



Antalyalı yatırımcıya Jelgava daveti


Letonya’daki son gününde Letonya’nın dördüncü büyük kenti olan Jelgava şehrini ziyaret eden Davut Çetin öncülüğündeki ATSO Heyeti, burada Jelgava Belediye Başkanı Andris Ravins ile bir araya geldi. Bölge ekonomisi ve yatırım imkânlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Ravins, bölge ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi ve Antalyalı yatırımcıların bölgelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yatırım yapmak isteyen iş insanlarına büyük avantajlar sunduklarını da ifade eden Ravins, “Yabancı yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz, sizleri Jelgava’ya yatırım yapmaya bekliyoruz” dedi. ATSO Heyeti, ayrıca Jelgava Business Park’ta da incelemelerde bulundu. Business Park’ta sunulan hizmetlerle ilgili bilgi alan ATSO Heyeti, Bölge içerisinde otomotiv ve tarım makineleri alanında faaliyet gösteren iki işletmeyi ziyaret etti ve Letonya’nın en büyük endüstriyel park yönetim firması olan NP Properties binasını ziyaret ederek, park hakkında detaylı bilgiler aldı ve görüşmelerde bulundu.



ATSO üyeleri ürünlerini Baltık ülkelerine taşıyacak


Letonya ziyaretinin heyet için oldukça faydalı geçtiğini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Letonya birçok alanda çeşitli yatırım imkânlarına sahip, ATSO olarak üyelerimizin yurtdışı pazarlara açılması, ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmesi ve uluslararası alanda bilinirliğe kavuşması için büyük çaba gösteriyoruz. ATSO Global bünyesinde yaptığımız çalışmalar sonrasında üyelerimiz Vietnam’dan Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyaya ürünlerini satmaya başladı; şimdi de üyelerimizin ürünlerini Baltık ülkelerine ulaştırabilmesi için KOSGEB desteğiyle Letonya Yurtdışı İş Gezisine öncülük ettik. Umuyorum buradan çok olumlu sonuçlar alacağız, ATSO Global olarak üyelerimizi yurtdışı pazarlara açmak üzere yaptığımız çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de tüm hızı ile devam edecek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sulama göletine giren genç boğuldu
    1. Sulama göletine giren genç boğuldu
    2. Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı
    3. Amedspor’da teknik direktörlüğe Erin..
    4. Spor ayakkabılardaki zorlu lekelerden..
    5. Manavat’ta Dragone Kano Festivali
    6. İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği
    7. Berfin Özek’in yüzüne asit türünden..
    8. İtalya, Kahramanmaraş'taki füze..
    9. Satılık daire en çok İstanbul'da arandı
    10. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez..
    11. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    12. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe..
    13. Minikler Hentbol’da gururlandırdı
    14. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    15. Göztepe, Batuhan Kırdaroğlu'nu..
    16. ABD’nin ‘terör’ çelişkisi
    17. Kırkpınar güreşleri hangi kanalda?..
    18. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    19. Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da
    20. Kadın voleybolcular yarı finalde
    21. Aliağaspor’da Berkant imzaladı
    22. Fotoğraflar sızdı! Sisi, Türkiye'ye..
    23. Başkan Şahin İl Genel Meclis başkanı..
    24. Galatasaray Recep Gül’ün sözleşmesini..
    25. Karabük’te gergedan böceği bulundu
    26. Elektrik aboneliğinde tedarikçi..
    27. Vali Karaloğlu’ndan bütüncül tanıtım..
    28. İmamoğlu’nun aklındaki ismin..
    29. Heykel açılımı yapan ABD yardakçısı..
    30. Kırkpınar haftasında ‘Trakya..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    Hani ‘Her şey çok güzel olacak'tı! İBB şimdi de 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını iptal etti
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar