Antalyalı mağdur vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam güven: Söz verdiği her şeyi yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kalemler Köyü'nde önceki gün yangından mağdur olan bir vatandaş, Gazeteci Cüneyt Polat'ın kendisine yönelttiği ''Köyünüzün yeniden inşa edileceğini düşünüyor musunuz?'' sorusuna, ''Şimdiye kadar söz verdiği her şeyi yaptı. Burayı da yapar.'' cevabını vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla haneleri yangından etkilenen ailelerin evlerinin devlet tarafından imar edileceğine güvendiğini ifade etti.